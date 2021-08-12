Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

В Красноярском крае судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов, которые запугивали красноярку многочисленными звонками и смс-сообщениями с угрозами.

Пострадавшая сама обратилась к судебным приставам с жалобой на неправомерные действия одной из коллекторских организаций. Женщина рассказала, что компания пыталась взыскать с неё задолженность, оказывая сильное психологическое давление. Коллекторы постоянно звонили должнице со скрытых номеров и присылали смс-сообщения с угрозами.

После проверки, которую провели судебные приставы, факт неправомерных действий организации был подтвержден. В отношении нарушителей составили протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Красноярскому краю», - говорится в сообщении пресс-службы ГУФССП России региону.

Прийти на прием можно лично по адресу г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2, либо задать уточняющие вопросы по телефону: 8(391)222-00-21, 222-00-30 222-00-5 или на e-mail: mail@r24.fssp.gov.ru. Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю