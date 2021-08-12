Автолихач заплатил больше 160 тысяч рублей штрафов, чтобы улететь на отдых

Несколько десятков исполнительных производств в отношении 48-летнего жителя Красноярского края возбудили сотрудники отделения судебных приставов по Новоселовскому району. Мужчина накопил неоплаченные штрафы ГИБДД и Ространснадзора на сумму более 160 тысяч рублей.

После того, как судебный пристав-исполнитель направил ему требование об оплате, мужчина сам явился в отделение, где был уведомлен о том, что ему запрещен выезд за пределы страны. Взвесив все «за» и «против», должник погасил задолженность на месте, и ограничение на выезд с него было снято.

«Одной из самых эффективных мер по взысканию задолженностей является ограничение в праве выезда за пределы страны, - отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. – С января по июль этого года судебные приставы более 190 тысяч раз ограничивали жителей Красноярского края в праве выезда за границу».

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю