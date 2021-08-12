12 августа
Красноярск
погода +27 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Автолихач заплатил больше 160 тысяч рублей штрафов, чтобы улететь на отдых

Главная Общество
Красноярск
10:30 12 Августа 2021
общество, долги, оплата, штрафы
версия для печати Ico_print

Несколько десятков исполнительных производств в отношении 48-летнего жителя Красноярского края возбудили сотрудники отделения судебных приставов по Новоселовскому району. Мужчина накопил неоплаченные штрафы ГИБДД и Ространснадзора на сумму более 160 тысяч рублей.

После того, как судебный пристав-исполнитель направил ему требование об оплате, мужчина сам явился в отделение, где был уведомлен о том, что ему запрещен выезд за пределы страны. Взвесив все «за» и «против», должник погасил задолженность на месте, и ограничение на выезд с него было снято.

«Одной из самых эффективных мер по взысканию задолженностей  является ограничение в праве выезда за пределы страны, - отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. – С января по июль этого года судебные приставы более 190 тысяч раз ограничивали жителей Красноярского края в праве выезда за границу».

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 24 человека

12 Августа 2021 г.
Привиты 1 компонентом — 676 272 человека
Новости Красноярска: На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

На острове Татышев появятся бассейны под открытым небом

12 Августа 2021 г.
Площадь пляжно-развлекательного комплекса будет более 3 700 м²
Новости Красноярска: Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

Ремонт и модернизация пищеблоков в школах Красноярска завершатся к 1 сентября

12 Августа 2021 г.
В 89-ти школах установят технологическое оборудование и мебель для столовых
Новости Красноярска: В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

В СФУ рассказали, как снизить стоимость обучения на 10%

12 Августа 2021 г.
Заявления на платную форму обучения принимаются до 23 августа
Новости Красноярска: Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

Проект «Лекарства для села» стартует в Балахтинском районе

12 Августа 2021 г.
По проекту будут обновлены аптечки для 435 домовых хозяйств Красноярского края
Новости Красноярска: Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

Штраф в 50 тысяч рублей заплатят коллекторы в Красноярске за навязчивые звонки с требованием об уплате долга

12 Августа 2021 г.
Они звонили должнице со скрытых номеров и присылали смс-сообщения с угрозами
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

9 Августа 2021 г.
Начнётся постепенное похолодание
Новости Красноярска: Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

7 Августа 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует долго не находиться на улице
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru