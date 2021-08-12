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В Красноярске снова чистое небо: дождь и ветер разогнали дымку от лесных пожаров

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Красноярск
09:57 12 Августа 2021
общество, погода, непогода, дождь, красноярск
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Как и обещали синоптики, дым от лесных пожаров в Якутии, который накрыл Красноярск на прошедших выходных, практически исчез сегодня, в четверг, 12 августа.

Красноярцы уверены, что смог исчез после ночного дождя, к тому же, переменился ветер.

"Дышать стало легче и небо наконец-то чистое! Спасибо погоде!" - радуются комментаторы в социальных сетях. 

Дыма, действительно, уже нет. И дышится на улице легко. Правда, дальнейшая погода многих не порадует. Сегодня синоптики предупредили жителей края о том, что на город надвигается штормовой ветер, грозы и дожди.

Непогода накроет Красноярск уже сегодня в обед, зато будет жарко - обещают до +25 градусов. И не дымно, что тоже не может не радовать.   

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