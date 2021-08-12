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Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

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Красноярск
09:19 12 Августа 2021
погода, красноярск
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Синоптики предупредили о резкой смене погоды в течении дня.  По прогнозу, в Красноярске, в центре и на юге края днем 12 августа обещают до +25 градусов, дождь и ветер 4-9 м/с. 

Если прогноз оправдается, в МЧС просят жителей оставаться дома и не выпускать детей, а также:

  • Не стоять под деревьями, рекламными щитами или рядом с ними, а также другими объектами, которые могут нанести вред при падении;     
  • Соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также парковать авто вдали от деревьев и фонарных столбов;    
  • Не оставлять открытыми окна, балконные двери и всё, что может выйти из строя из-за погоды и убрать с крыш, балконов подоконников и лоджий вещи, которые могут травмировать прохожих при падении.     

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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