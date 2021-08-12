Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в течении дня. По прогнозу, в Красноярске, в центре и на юге края днем 12 августа обещают до +25 градусов, дождь и ветер 4-9 м/с.

Если прогноз оправдается, в МЧС просят жителей оставаться дома и не выпускать детей, а также:

Не стоять под деревьями, рекламными щитами или рядом с ними, а также другими объектами, которые могут нанести вред при падении;

Соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также п арковать авто вдали от деревьев и фонарных столбов;

Не оставлять открытыми окна, балконные двери и всё, что может выйти из строя из-за погоды и убрать с крыш, балконов подоконников и лоджий вещи, которые могут травмировать прохожих при падении.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости