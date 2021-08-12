12 августа
Красноярск
погода +21 °C
73.97
 
€ 86.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Рухнувшую подпорную стену в Солнечном восстановят к концу сентября

Главная Общество
Красноярск
09:28 12 Августа 2021
общество, красноярск, строительство
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Во время встречи с жителями дома в микрорайоне Солнечный на пр. 60 лет Образования СССР, 50а руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых рассказал, что вместо рухнувшей подпорной стены, построят новую. На это потратят 25-27 миллионов рублей из резервного фонда городского бюджета.

— Угрозы разрушения дома нет. Это подтверждает мониторинг, который мы проводим. Застройщик, возводивший дом, проинформировал нас о том, что готов провести экспертизу безопасности конструкций здания, так как он тоже в этом заинтересован, — сказал Алексей Фоминых.

К восстановлению новой железобетонной стены приступят сегодня. Завершить работы планируют к концу сентября. Новая стена будет конусной, высотой три метра, разместится на расстоянии 3-4 метра от старой. Это делается, чтобы сгладить крутой откос. Для предотвращения размывания, сверху проложат геосетку и высадят газон. Водоотведение будет на двух уровнях. Для обеспечения двойной степени контроля и защиты от размывов по верху обустроят желоб, а через каждые 12 метров по верхней и по нижней части стены — дренажные отверстия. Вдоль дома предусмотрено место для парковки и пожарный проезд, выполнят дополнительное укрепление, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске снова чистое небо: дождь и ветер разогнали дымку от лесных пожаров

В Красноярске снова чистое небо: дождь и ветер разогнали дымку от лесных пожаров

12 Августа 2021 г.
Но уже сегодня синоптики обещают дождь и сильный ветер
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

12 Августа 2021 г.
Синоптики обещают дождь и ветер
Новости Красноярска: С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19

С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19

12 Августа 2021 г.
Анализ нужно сдать в течение трёх дней
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

11 Августа 2021 г.
В Красноярске отключения пройдут с 16 по 25 августа
Новости Красноярска: В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

11 Августа 2021 г.
Завершат работы до 1 сентября
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка выпала из окна и погибла

Красноярка выпала из окна и погибла

9 Августа 2021 г.
В инциденте разбираются сотрудники полиции
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru