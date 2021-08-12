Рухнувшую подпорную стену в Солнечном восстановят к концу сентября

Во время встречи с жителями дома в микрорайоне Солнечный на пр. 60 лет Образования СССР, 50а руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых рассказал, что вместо рухнувшей подпорной стены, построят новую. На это потратят 25-27 миллионов рублей из резервного фонда городского бюджета.

— Угрозы разрушения дома нет. Это подтверждает мониторинг, который мы проводим. Застройщик, возводивший дом, проинформировал нас о том, что готов провести экспертизу безопасности конструкций здания, так как он тоже в этом заинтересован, — сказал Алексей Фоминых.

К восстановлению новой железобетонной стены приступят сегодня. Завершить работы планируют к концу сентября. Новая стена будет конусной, высотой три метра, разместится на расстоянии 3-4 метра от старой. Это делается, чтобы сгладить крутой откос. Для предотвращения размывания, сверху проложат геосетку и высадят газон. Водоотведение будет на двух уровнях. Для обеспечения двойной степени контроля и защиты от размывов по верху обустроят желоб, а через каждые 12 метров по верхней и по нижней части стены — дренажные отверстия. Вдоль дома предусмотрено место для парковки и пожарный проезд, выполнят дополнительное укрепление, сообщается на сайте администрации города Красноярск.