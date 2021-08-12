С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19

В краевом операштабе сообщили, что с 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трёх дней после прибытия и до получения результата оставаться по месту жительства на карантине. Изменения произошли по рекомендации Роспотребнадзора.

Анализ могут не сдавать те, кто переболел COVID-19 менее шести месяцев назад, а также привитые вторым компонентом вакцины или «Спутником Лайт».

Напомним, что сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости