12 августа
Красноярск
погода +21 °C
73.97
 
€ 86.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут обязаны сдать ПЦР-тест на COVID-19

Главная Общество
Красноярск
08:57 12 Августа 2021
общество, вакцинация, заболевание
версия для печати Ico_print

В краевом операштабе сообщили, что с 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку будут сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию в течение трёх дней после прибытия и до получения результата оставаться по месту жительства на карантине. Изменения произошли по рекомендации Роспотребнадзора.

Анализ могут не сдавать те, кто переболел COVID-19 менее шести месяцев назад, а также привитые вторым компонентом вакцины или «Спутником Лайт».

Напомним, что сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске снова чистое небо: дождь и ветер разогнали дымку от лесных пожаров

В Красноярске снова чистое небо: дождь и ветер разогнали дымку от лесных пожаров

12 Августа 2021 г.
Но уже сегодня синоптики обещают дождь и сильный ветер
Новости Красноярска: Рухнувшую подпорную стену в Солнечном восстановят к концу сентября

Рухнувшую подпорную стену в Солнечном восстановят к концу сентября

12 Августа 2021 г.
Угрозы разрушения дома нет
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

Красноярцев предупредили о резкой смене погоды

12 Августа 2021 г.
Синоптики обещают дождь и ветер
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

11 Августа 2021 г.
В Красноярске отключения пройдут с 16 по 25 августа
Новости Красноярска: В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

11 Августа 2021 г.
Завершат работы до 1 сентября
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: «Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

«Мы хотим играть на улице»: первоклассник попросил у Путина чистого воздуха

9 Августа 2021 г.
Идею мальчику подсказала мама
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru