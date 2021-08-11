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В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

Главная Общество
Красноярск
18:19 11 Августа 2021
в красноярском крае, браконьер
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Полицейские ведут проверку по делу о гибели и незаконной охоте вблизи от села Хатанга на севере Красноярского края. Напомним, что животные погибли в ночь со 2 на 3 августа при переправе через реку Казачья.

Сообщение о мёртвых оленях поступило в полицию от инспектора охотнадзора. В ходе дознания, правоохранители насчитали 56 туш животных, две из которых, предположительно, имеют огнестрельные ранения. Большинство погибших животных – это телята, погибшие при переправе. 

Осмотр туш животных производился в присутствии ветеринарного врача ветеринарной станции с. Хатанги, а также охотоведа. 

По данному факту дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Ведется дознание.

Фото: хатанга.рф

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