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На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

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Красноярск
17:33 11 Августа 2021
общество, красноярск, отключение воды
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Обязательная процедура при подготовке тепловых сетей к зиме — гидравлические испытания тепловых сетей. Износ теплосетей в городах Сибири — от 70 до 90 %. Испытания помогают выявить ветхие участки тепловых сетей и отремонтировать их до начала отопительного сезона, сообщается на сайте Сибирской генерирующей компании.

В связи с этим, в Красноярске горячую воду отключат с 16 по 25 августа:

в Центральном районе (кроме микрорайона Покровский), Железнодорожном, Свердловском (кроме микрорайона Водники), Октябрьском и в части Советского (ул. Белинского).

Чтобы жители получили как можно быстрее горячую воду, работники теплотранспортного подразделения СГК будут трудиться по 14 часов в будние дни и по 8 часов — в выходные.

В Назарово отключат горячую воду с 16 августа по 19 августа:

в посёлках Бор, Строителей, Горняк, Механизация.

Фото: sibgenco.online

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