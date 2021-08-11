На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

Обязательная процедура при подготовке тепловых сетей к зиме — гидравлические испытания тепловых сетей. Износ теплосетей в городах Сибири — от 70 до 90 %. Испытания помогают выявить ветхие участки тепловых сетей и отремонтировать их до начала отопительного сезона, сообщается на сайте Сибирской генерирующей компании.

В связи с этим, в Красноярске горячую воду отключат с 16 по 25 августа:

в Центральном районе (кроме микрорайона Покровский), Железнодорожном, Свердловском (кроме микрорайона Водники), Октябрьском и в части Советского (ул. Белинского).

Чтобы жители получили как можно быстрее горячую воду, работники теплотранспортного подразделения СГК будут трудиться по 14 часов в будние дни и по 8 часов — в выходные.

В Назарово отключат горячую воду с 16 августа по 19 августа:

в посёлках Бор, Строителей, Горняк, Механизация.

Фото: sibgenco.online