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В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

Главная Общество
Красноярск
16:56 11 Августа 2021
общество, площадка, дети, благоустройство
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Этим летом отремонтируют спортивную площадку на ул. Щорса, 53. Стоимость ремонта — более 3 млн рублей.

Специалисты убрали старые борта, сняли старое покрытие, уложили асфальт, сделали планировку площадки, установили 6-метровые опоры ограждения.

Скоро сделают мягкое резиновое покрытие, сетчатое ограждение и освещение, разместят футбольные ворота, баскетбольные щиты.

Завершить все работы планируется до 1 сентября.

— Основная задача — привлечь к занятиям спортом и физической культурой больше людей, создать комфортные условия для тренировок. На новой спортивной площадке можно будет заниматься всем желающим, — сказала Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района.

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