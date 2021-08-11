За сутки 457 жителей Красноярского края заболели COVID-19

На 11 августа под наблюдением врачей находятся 40 667 человек (+3 244 за сутки), снято с учёта 3 509 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 96 128 (+ 457 за сутки).

Всего вылечили 81 963 (+ 498 человек за сутки), 4 708 погибших (+ 25 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 355 548 (+ 9 809 за последние сутки).

Отметим, что на сегодня привиты 1 компонентом — 667 164 человек, 2 компонентами — 505 945.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

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