12 августа
Красноярск
погода +17 °C
73.97
 
€ 86.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Блогеры-миллионники расскажут о лучших местах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:25 11 Августа 2021
красноярск, соцсети, туризм
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

11 августа в Красноярск приехали звёзды Тик-тока и Инстаграма. Блогеры-миллионники расскажут о лучших местах Красноярского края для своей аудитории в социальных сетях. 

Среди гостей – актер Сергей Романович, снявшийся в фильмах «Экипаж», «Чернобыль» и сериал «Ольга», с 1,2 млн. подписчиков в Инстаграм, а также фуд-блогер из Тик-Тока Антон Сурин – на него подписано 2,5 миллиона человек. Они пробудут в Красноярском крае до 14 августа. За это время они посетят фанпарк «Бобровый лог» и поднимутся на Красноярские Столбы. Также звезды интернета побывают на экскурсии в Красцветмете.

«Я родом из Томска поэтому рад побывать в Сибири. Здесь невероятная природа. И я жду, что от тайги и знаменитых Красноярских Столбах я получу большой заряд эмоций! роме этого, Красноярск знаменит своей промышленной мощью. Увидеть, как отливают золото на самом большом предприятии России, будет невероятно круто», — рассказал Сергей Романович.

Оба блогера являются наставниками проекта «ТопБЛОГ», одной из задач которого является повышение интереса к внутреннему туризму благодаря социальным сетям и новым медиа.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

В ГУВД Красноярского края рассказали о гибели оленей в Хатанге

11 Августа 2021 г.
Погибло 56 оленей
Новости Красноярска: На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

На время испытаний теплосетей в Красноярске и в Назарово отключат горячую воду

11 Августа 2021 г.
В Красноярске отключения пройдут с 16 по 25 августа
Новости Красноярска: В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

В этом году в Кировском районе отремонтируют спортивную площадку

11 Августа 2021 г.
Завершат работы до 1 сентября
Новости Красноярска: За сутки 457 жителей Красноярского края заболели COVID-19

За сутки 457 жителей Красноярского края заболели COVID-19

11 Августа 2021 г.
За последние сутки скончались от коронавируса 25 человек
Новости Красноярска: В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

11 Августа 2021 г.
К ноябрю работы завершат
Новости Красноярска: Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

11 Августа 2021 г.
Теперь они будут учить красноярцев и жителей края правильно оказывать экстренную медицинскую помощь
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

6 Августа 2021 г.
Облако дыма уже в районе Канска
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru