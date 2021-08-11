11 августа в Красноярск приехали звёзды Тик-тока и Инстаграма. Блогеры-миллионники расскажут о лучших местах Красноярского края для своей аудитории в социальных сетях.

Среди гостей – актер Сергей Романович, снявшийся в фильмах «Экипаж», «Чернобыль» и сериал «Ольга», с 1,2 млн. подписчиков в Инстаграм, а также фуд-блогер из Тик-Тока Антон Сурин – на него подписано 2,5 миллиона человек. Они пробудут в Красноярском крае до 14 августа. За это время они посетят фанпарк «Бобровый лог» и поднимутся на Красноярские Столбы. Также звезды интернета побывают на экскурсии в Красцветмете.

«Я родом из Томска поэтому рад побывать в Сибири. Здесь невероятная природа. И я жду, что от тайги и знаменитых Красноярских Столбах я получу большой заряд эмоций! роме этого, Красноярск знаменит своей промышленной мощью. Увидеть, как отливают золото на самом большом предприятии России, будет невероятно круто», — рассказал Сергей Романович.

Оба блогера являются наставниками проекта «ТопБЛОГ», одной из задач которого является повышение интереса к внутреннему туризму благодаря социальным сетям и новым медиа.