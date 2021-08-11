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Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

Главная Общество
Красноярск
15:20 11 Августа 2021
общество, обучение, волонтеры
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Первый мастер-класс прошел для волонтеров.  Занятия проходят в формате лекций и практики. Навыки по оказанию доврачебной помощи участники мастер-классов будут отрабатывать на специальных манекенах. На них люди смогут научиться делать, массаж сердца или искусственное дыхание.

Координатор регионального отделения движения "Волонтёры-медики"  Алена Миронова отмечает, что зачастую такие навыки спасают жизни:

- Выехали на озеро - человек нырнул, перелом позвоночника. Что делать? Большинство людей ведут себя неправильно в этой ситуации и только вредят. Поэтому, наша задача, в первую очередь, простому населению объяснить какие действия должны быть самыми первыми в неотложной ситуации для человека, которого он встретил. 

В качестве преподавателей выступают опытные врачи. Все они имеют официальный допуск для такой деятельности.

- На самом деле сложность составляет только подача. То есть, надо правильно преподнести, чтобы человек не просто понял для галочки, а именно осознал для себя, чтобы в стрессовой ситуации он смог отреагировать.  Человек может знать, уметь, но может не решиться. Тут именно это важно», - рассказывает инструктор Алексей Федоров.

Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

По завершению курса, его участники получат соответствующие сертфикаты. Записаться на курс может любой желающий на страницах «Волонтеров – медиков» в социальных сетях.

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