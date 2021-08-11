В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

По итогам торгов на электронной площадке госзакупок были определены проектировщики. На знаменитой развязке «Глобус» (на ул. Глинки) предложили чёткие геометрические формы, спокойную композицию. Здесь высадят яблони Недзвецкого, они будут кронированы в форме шаров, также композицию дополнят несколько рядов живой изгороди из смородины и кизильника, цветочные элементы, газон, узорные дорожки из щебня. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Для кольца на ул. Тамбовская предложена геопластика. Здесь создадут искусственную неровность. Центр композиции будет визуально смещён. Это создаст несколько видовых точек. Самое высокое растение будет — пирамидальный тополь, его будут сохранять невысоким, ещё здесь будут использоваться кустарники кизильника и пузыреплодника.

Выбрали растения, позволяющие развязкам сохранять эстетичный вид круглый год. Материалы подобраны так, чтобы им требовался минимальный уход, обеспечивалась лёгкость обслуживания, предельная адаптация к жизни в центре проезжей части.

К ноябрю планируется завершить работы.

По поручению Сергея Ерёмина, мэра кольца и другие элементы придорожной инфраструктуры в городе начали озеленять три года назад.