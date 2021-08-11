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В Рыбинском районе в ДТП погибли два человека

Главная Общество
Красноярск
15:16 11 Августа 2021
смерть, дтп, общество, происшествия
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Сегодня в Рыбинском районе на 1 010 км трассы Р-255 «Сибирь» произошла страшная авария, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

58-летняя женщина на Nissan Terrano ехала из Красноярска в сторону Канска, выехала на полосу встречного движения, в результате столкнулась с грузовым автомобилем Hino Ranger. От полученных травм женщина и её 60-летний пассажир погибли. 52-летний водитель грузовика не пострадал.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства ДТП.

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