Новую программу поддержки разработали для предпринимателей в Красноярске

Проект региональной программы развития малого и среднего предпринимательства до 2024 года разработан Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. Программа подготовлена по поручению Губернатора края и включает в себя пять направлений. Среди них - совершенствование системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития бизнеса и развитие инфраструктуры поддержки МСП, стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП, популяризация предпринимательства и снижение административного давления на бизнес.

В программе запланировано проведение порядка ста различных мероприятий, которые проводятся для предпринимателей региона, в том числе и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Успешная реализация программы позволит увеличить к 2024 году численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства до 430 тысяч человек. По данным на конец 2020 года, этот показатель достигал почти 402 тысяч работников.

- На наш взгляд, развитию бизнеса в регионе может способствовать переход от режима «тушения пожаров» к системной работе. Именно к ней относится разработка комплексной программы развития сектора малого и среднего предпринимательства, – говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова. – Мы представляем проект программы для общественного обсуждения после проработки с различными краевыми министерствами и агентствами. Ждём конструктивных замечаний и предложений от предпринимательского сообщества. Это позволит доработать нашу программу с учётом пожеланий бизнеса.

Ознакомиться с проектом программы можно на официальном сайте агентства, а все предложения и замечания предприниматели края могут отправлять до 25 августа включительно на электронную почту: demeshko@krasmsp.ru (Сергей Демешко).