«К оружию нужно привыкнуть, его нужно чувствовать»: Юлия Зыкова поделилась с Александром Уссом секретами точной стрельбы

Олимпийская чемпионка Юлия Зыкова провела совместную тренировку на стрельбище Академии биатлона вместе с губернатором Александром Уссом. Серебряная призёрка Игр-2020 поделилась с главой региона секретами точной стрельбы.

«Я нисколько не сомневался в том, что на Олимпиаду у Вас всё получится. Мы встречались с вами в тире, когда шла подготовка к олимпиаде и уже тогда было ясно, что медаль точно будет», – отметил Александр Усс.

Глава края вручил Юлии знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги» и сертификат на выплату серебряному призеру Олимпийских игр из краевого бюджета. Спортсменка, в свою очередь, показала Александру Уссу свою винтовку и рассказала секрет точной стрельбы.

«К оружию нужно привыкнуть, его нужно чувствовать, вносить коррективы, с ним нужно быть в постоянном контакте. Тогда будет максимально точный результат», – рассказала спортсменка.

Сейчас в Академии биатлона установлены электронные мишени из Швейцарии, способные фиксировать результат попадания вплоть до десятых миллиметра. Точно такие же фиксировали результаты выстрелов и на Олимпиаде в Токио.