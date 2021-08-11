В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о «дельта»-штамме

Вирусам свойственно постоянно мутировать. SARS-CoV-2 (COVID-19) – не исключение. Это РНК-вирус, то есть он состоит из последовательности молекул рибонуклеиновой кислоты. Каждый раз, когда вирус копируется, эта последовательность может меняться – вирус мутирует. Соответственно, изменяются и его свойства, включая такие, как летальность и контагиозность (способность заражать).

Сегодня на самые главные вопросы об индийском штамме коронавируса, получившем название «дельта» рассказали специалисты Роспотребнадзора.

— Чем отличается штамм дельта?

— Этот штамм был впервые описан в декабре 2020 года в Индии и с того времени распространился в более чем ста странах мира.

Отличается рядом мутаций в гене S-белка. Скорее всего, именно эти мутации позволяют ему скрываться от действия нейтрализующих антител у ранее переболевших коронавирусом.

— Он считается более заразным?

— Согласно научным данным, индекс репродукции (то есть способность заражать) «дельта»-варианта увеличился в 2-2,5 раза. Раньше до момента выявления инфекции больной человек мог заразить 1-2 человек. Сейчас же число доходит до 5-6. Поэтому при отслеживании контактных «дельта»,Роспотребнадзор берёт под наблюдение большее количество людей.

— Расскажите о течении заболевания, вызванного штаммом «дельта».

— Течение болезни при этом штамме более стремительно и чаще бывает более тяжёлым. Лечение таких пациентов сложнее и продолжительнее.

— Как часто сейчас встречается этот штамм?

— Во многих странах мира в июле «дельта» стал превалирующим. Сегодня до 70 % всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом. В России порядка 68 % случаев COVID-19 приходится именно на штамм "дельта".

— Выявляет ли стандартный ПЦР-тест заболевание, если оно вызвано штаммом «дельта»?

— Да, конечно, но надо помнить, что ПЦР-тесты выявляют наличие или отсутствие у человека вируса SARS-CoV2, вызывающего COVID-19, но не выявляют каким именно штаммом вызван коронавирус.

Сейчас существуют более сложные тесты, они способны определять конкретные мутации, по ним можно идентифицировать штамм. Они не особенно востребованы в коммерческих диагностических лабораториях, так как имеют скорее научное, а не практическое значение.

Наиболее популярный способ определения штамма — секвенирование S-гена или всего генома вируса, с целью выявления мутаций, и уже по ним — штамма.

— Говорят у «дельта»-варианта более короткий инкубационный период, правда ли это?

— Да, действительно есть данные, что период с момента заражения до появления симптомов стал более коротким, но максимальный инкубационный период так и остался 14 дней.

— Перечислите симптомы при заражении «дельта»-вариантом?

— Чаще всего симптомы остаются классическими для COVID-19: потеря обоняния и вкуса, лихорадка, кашель. Однако, медики наблюдают также симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: головные боли, насморк, боль в горле, диарею, реже тошноту и рвоту.

— Чаще ли «дельте» подвержены молодые?

— По информации учёных, штамм «дельта» «помолодел». Почти половина пациентов заражаются в кругу семьи или друзей. Молодые люди от 14 до 29 лет — самая уязвимая категория с самым большим количеством контактов.

— А можно ли как-то узнать, что человек заболел именно этим штаммом?

— По внешним признакам определить невозможно. Это можно узнать только путём секвенирования (расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). По наличию ключевых мутаций — идентифицировать штамм.

— Есть ли специальная терапия для пациентов с штаммом «дельта»?

— Клинические рекомендации по лечению данных пациентов не изменились.

— Расскажите о мерах профилактики. Будут ли работать вакцины?

— По мнению учёных, только массовая вакцинация поможет справиться с заражением и предотвратит появление новых вариантов инфекции. Также важная мера профилактики — соблюдение санитарных мер.

Защитный эффект вакцин от COVID-19 против штамма «дельта» может снижаться. Поэтому для достаточной защиты от новых штаммов показана ревакцинация раз в шесть месяцев. Существующие вакцины обладают отличными профилактическими и защитными свойствами против этого штамма и тяжелых форм заболевания COVID-19.

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости