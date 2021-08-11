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На территории Красноярского края зарегистрированы пять лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:03 11 Августа 2021
общество, происшествия, лесные пожары
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за сутки было локализовано два лесных пожара в Кежемском районе на площади 76 га. В тушении были задействованы 4 единицы техники и более 140 человек. 10 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

11 августа на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 5 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 7985 га в Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие более 120 человек и 2 единицы техники.

По данным космического мониторинга, задымление от лесных пожаров в Якутии сохраняется в Красноярском крае.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах. На территории ангарской группы районов и Эвенкии дополнительно отправлены более 110 специалистов.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Владимир Коцюба-Белых / РИА Новости

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