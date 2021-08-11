РУСАЛ выделил около полумиллиона рублей на проект яблоневого сквера в Красноярске

Компания РУСАЛ выделила почти полмиллиона рублей на проектно-сметную документацию яблоневого сквера в Центральном районе Красноярска. Сквер может появиться по инициативе жителей микрорайона «Яблони». Они решили принять участие в городском конкурсе на благоустройство участка вблизи жилых домов, но для этого, помимо инициативы жильцов и управляющих компаний, необходим проект. Для решения этого вопроса районная администрация начала поиск инвесторов.



- В компанию РУСАЛ обратился и глава района, и руководители управляющих компаний, и председатель Совета домов с просьбой профинансировать проектные работы. Это позволит принять участие в конкурсе и даст шанс жителям этого микрорайона победить. Мы откликнулись на эту просьбу, провели заседание благотворительного комитета в компании и выделили 450 тысяч рублей на проектные работы. Уже определен подрядчик, - рассказал Александр Дроздов, заместитель директора по связям с госорганами и специальным проектам алюминиевого дивизиона РУСАЛа:



Сегодня состоялась рабочая встреча подрядчика с жителями микрорайона, чтобы учесть их пожелания и отразить в проекте. Участники единогласно сошлись во мнении, что хотят видеть вблизи жилых домов сквер или зелёную аллею.



- Хочется как можно больше зелени, чтобы получилось пространство для прогулок и отдыха. Самое главное для нас – что дело сдвинулось с мёртвой точки и что здесь всё-таки будет зелёная зона, а не очередная многоэтажка, – рассказала жительница Центрального района Анастасия Позднякова.



Напомним, ранее между жителями 2-го микрорайона и застройщиком случился конфликт. Когда люди покупали квартиры в домах на участке по ул. Караульной - ул. Чернышевского – ул. 4-й Дальневосточной, им обещали яблоневую аллею, но затем появился план застроить свободную территорию двумя 17-этажными домами, позже там решили построить подземную одноуровневую стоянку. Жильцы выступили против. В марте 2020 года был подан иск в арбитражный суд об отсутствии права собственности на стоянку, готовность которой составляла 10%. В мае 2020 года администрация отозвала разрешение на строительство парковки. В марте 2021 года суд обязал ООО «Альт-Хаус» освободить участок с недостроенной стоянкой и вернуть его мэрии. Сейчас на этой территории засыпан котлован.





- Очень многое было сделано для того, чтобы у жителей микрорайона «Яблони» появилось долгожданное зелёное пространство. Больше года продолжались разбирательства, после чего суд наконец-то вынес решение о том, чтобы вернуть этот участок городу. И хотя официально территория ещё не передана, уже сейчас мы занимаемся вопросами дальнейшего благоустройства. Наша задача – выполнить работы в следующем году», – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.



Эскизы общественного пространства должны быть готовы до конца лета. Далее пройдет обсуждение проекта с жителями. Согласованный проект будущего сквера или аллеи планируют подать на конкурс в рамках инициативного бюджетирования в 2022 году.