В Красноярском крае полицейские вернули в естественную среду обитания 15 осетров

В Красноярском крае полицейские вернули в естественную среду обитания 15 экземпляров рыбы осетровых пород.

В Красноярском крае в естественную среду обитания вернули 15 осетров, сообщает МВД края.

Пойманную рыбу нашли во время патрулировали акваторию реки Енисей в 25 км от таймырского поселка Караулю Полицейские заметили на воде буйки от сети и обнаружили больше 20 осетров. 15 из них выпустили обратно в реку, ещё 6 особей доставили в Дудинку для ихтиологической экспертизы. Предотвращённый ущерб от действий браконьеров – более 3 млн 300 тысяч рублей.

«Кроме этого, с места происшествия сотрудниками ОВД изъята рыболовная сеть длиной 80 метров. В настоящее время по данному факту сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району проводится проверка»,– добавили в пресс-службе.

Полицейские напоминают, что за незаконный вылов краснокнижной рыбы предусмотрена уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ. Наказание по ней — от 480 часов обязательных работ до лишения свободы на срок 4 года с крупным штрафом.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости