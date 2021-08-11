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Депутат Госдумы Сергей Сокол побывал у Агафьи Лыковой

Главная Общество
Красноярск
12:35 11 Августа 2021
общество, депутаты, заповедник
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Сергей Сокол, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ у себя в аккаунте Facebook разместил информацию, что на днях состоялось его личное знакомство с самой известной отшельницей в мире — Агафьей Карповной Лыковой.

Добирался Сергей Сокол с сыном Мишей на вертолёте. По словам депутата, женщина в свои 77 лет чувствует себя хорошо, сама ведёт хозяйство. Показала она и свою новую печь с баней.

Депутат Госдумы Сергей Сокол побывал у Агафьи Лыковой

Личную благодарность за возможность увидеть удалённые природоохранные и рекреационные территории Таштыпского района выразил депутат директору хакасского заповедника Виктору Непомнящему.

Добрались они с сыном и до озера Каракуль (в простонародье Чёрное озеро), инфраструктура понравилась.

Термальный источник «Горячий ключ» по мнению Сергея Сокола требует серьёзной модернизации. Труднодоступность территории делает доставку материала слишком дорогой. При этом хлопотно с точки зрения получения разрешительной документации использовать лес, имеющийся в округе. Но в планах приводить в порядок ванны.

В конце они заглянули в Хакасский заповедник участка «Заимка Лыковых» на кордон «Коэтру». Красивые места их восхитили.

Фото: facebook.com/irk.sokol

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