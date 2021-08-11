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Иногородние студенты смогут остановиться в общежитиях СФУ

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Красноярск
12:45 11 Августа 2021
красноярск, туризм
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Сибирский федеральный университет присоединился к национальной программе студенческого туризма. Теперь приезжающие в Красноярск студенты из других городов смогут остановится в общежитии вуза за символическую плату - от 30 до 35 рублей в сутки. Первыми гостями стали учащиеся Иркутского государственного университета.

На данных момент университет может предоставить гостям 500 мест. Кроме комнат, туристам могут предоставить три экскурсионные программы.

«Если программа будет действовать в следующем году, мы обязательно примем участие, поскольку считаем, что если есть возможность показать всем наш университет и наш прекрасный город, то этой возможностью надо пользоваться», - прокомментировали в пресс-службе СФУ.

Инициатива создать новые возможности для студенческого туризма прозвучала весной в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Всего в программе участвует 15 регионов. В нашем крае СФУ – единственный участник программы.

Фото: пресс-служба СФУ 

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