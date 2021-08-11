Иногородние студенты смогут остановиться в общежитиях СФУ

Сибирский федеральный университет присоединился к национальной программе студенческого туризма. Теперь приезжающие в Красноярск студенты из других городов смогут остановится в общежитии вуза за символическую плату - от 30 до 35 рублей в сутки. Первыми гостями стали учащиеся Иркутского государственного университета.

На данных момент университет может предоставить гостям 500 мест. Кроме комнат, туристам могут предоставить три экскурсионные программы.