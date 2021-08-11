В январе-июле текущего года со станций Красноярской железной дороги отправлено более 130 тыс. контейнеров ДФЭ

В январе-июле 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 131 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-июле составило 111 тыс. ДФЭ (перевезен 1 млн 854 тыс. тонн грузов, -6,5%), в том числе:

лесные грузы – 80,5 тыс. контейнеров ДФЭ (-14,4%);

цветные металлы – 10,2 тыс. (-22,3%);

химикаты и сода – 6,8 тыс. (+48,7%);

остальные и сборные грузы – 7 тыс. (+7,7%);

руда цветная и серное сырье – 2,4 тыс. (рост более чем в 3 раза);

строительные грузы – 592 ДФЭ (+47,3%).

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД