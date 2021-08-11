11 августа
Красноярск
погода +26 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В январе-июле текущего года со станций Красноярской железной дороги отправлено более 130 тыс. контейнеров ДФЭ

Главная Общество
Красноярск
11:33 11 Августа 2021
железные дороги, груз, перевозки, транспорт
версия для печати Ico_print

В январе-июле 2021 года в границах Красноярской железной дороги во всех видах сообщения перевезли 131 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе-июле составило 111 тыс. ДФЭ (перевезен 1 млн 854 тыс. тонн грузов, -6,5%), в том числе:

  • лесные грузы – 80,5 тыс. контейнеров ДФЭ (-14,4%);
  • цветные металлы – 10,2 тыс. (-22,3%);
  • химикаты и сода – 6,8 тыс. (+48,7%);
  • остальные и сборные грузы – 7 тыс. (+7,7%);
  • руда цветная и серное сырье – 2,4 тыс. (рост более чем в 3 раза);
  • строительные грузы – 592 ДФЭ (+47,3%).

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

11 Августа 2021 г.
К ноябрю работы завершат
Новости Красноярска: Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

11 Августа 2021 г.
Теперь они будут учить красноярцев и жителей края правильно оказывать экстренную медицинскую помощь
Новости Красноярска: В Рыбинском районе в ДТП погибли два человека

В Рыбинском районе в ДТП погибли два человека

11 Августа 2021 г.
Авария произошла из-за того, что водитель выехала на "встречку"
Новости Красноярска: Новую программу поддержки разработали для предпринимателей в Красноярске

Новую программу поддержки разработали для предпринимателей в Красноярске

11 Августа 2021 г.
В программе запланировано проведение порядка ста различных мероприятий
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о «дельта»-штамме

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о «дельта»-штамме

11 Августа 2021 г.
Около 68 % случаев COVID-19 приходится именно на штамм "дельта"
Новости Красноярска: 302 тысячи куриных яиц из Красноярского края отправлено на экспорт в Монголию

302 тысячи куриных яиц из Красноярского края отправлено на экспорт в Монголию

11 Августа 2021 г.
Нарушений требований законодательства не выявлено
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

6 Августа 2021 г.
Жителей дома в Солнечном эвакуируют
Новости Красноярска: Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

Британский вирусолог: штамм «дельта» делает невозможным коллективный иммунитет

11 Августа 2021 г.
Эндрю Поллард возглавляет группу разработчиков «оксфордской вакцины»
Новости Красноярска: Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

6 Августа 2021 г.
Облако дыма уже в районе Канска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru