Большая часть пожаров в Красноярском крае происходит из-за неосторожного обращения с огнём

С начала года в Красноярском крае зафиксированы почти 5 100 пожаров, из них более 3 200 произошли из-за неосторожного обращения с огнём (детская шалость со спичками, непотушенный окурок, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями, оставленные без присмотра свечи), сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, что 30 июля в Норильске, в одной из квартир жилого дома загорелись вещи. Сотрудники МЧС спасли тогда 10 человек, включая 2 детей. Никто не пострадал. Также 30 июня в Дудинке в многоквартирном жилом доме на балконе одной из квартир на 3 этаже произошёл пожар. Больше тридцати человек вышли сами, одного жильца спасли пожарные.

Причина пожаров: неосторожное обращение с огнём.

Чтобы такого не произошло, не оставляйте без присмотра открытый огонь, в том числе и в газовых плитах; нельзя оставлять рядом с легковоспламеняющимися материалами горящие свечи; ограничьте доступ детей к горелкам, свечам, спичкам, зажигалкам и т.д; тушите окурки и не выбрасывайте с балкона; нельзя поджигать сухую траву и мусор.