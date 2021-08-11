11 августа
Красноярск
погода +26 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Большая часть пожаров в Красноярском крае происходит из-за неосторожного обращения с огнём

Главная Общество
Красноярск
11:44 11 Августа 2021
происшествия, общество, пожар, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

С начала года в Красноярском крае зафиксированы почти 5 100 пожаров, из них более 3 200 произошли из-за неосторожного обращения с огнём (детская шалость со спичками, непотушенный окурок, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями, оставленные без присмотра свечи), сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, что 30 июля в Норильске, в одной из квартир жилого дома загорелись вещи. Сотрудники МЧС спасли тогда 10 человек, включая 2 детей. Никто не пострадал. Также 30 июня в Дудинке в многоквартирном жилом доме на балконе одной из квартир на 3 этаже произошёл пожар. Больше тридцати человек вышли сами, одного жильца спасли пожарные.

Причина пожаров: неосторожное обращение с огнём.

Чтобы такого не произошло, не оставляйте без присмотра открытый огонь, в том числе и в газовых плитах; нельзя оставлять рядом с легковоспламеняющимися материалами горящие свечи; ограничьте доступ детей к горелкам, свечам, спичкам, зажигалкам и т.д; тушите окурки и не выбрасывайте с балкона; нельзя поджигать сухую траву и мусор.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

В этом году благоустроят две кольцевые развязки Ленинского района

11 Августа 2021 г.
К ноябрю работы завершат
Новости Красноярска: Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

Организация "Волонтёры-медики" получила лицензию на образовательную деятельность

11 Августа 2021 г.
Теперь они будут учить красноярцев и жителей края правильно оказывать экстренную медицинскую помощь
Новости Красноярска: В Рыбинском районе в ДТП погибли два человека

В Рыбинском районе в ДТП погибли два человека

11 Августа 2021 г.
Авария произошла из-за того, что водитель выехала на "встречку"
Новости Красноярска: Новую программу поддержки разработали для предпринимателей в Красноярске

Новую программу поддержки разработали для предпринимателей в Красноярске

11 Августа 2021 г.
В программе запланировано проведение порядка ста различных мероприятий
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о «дельта»-штамме

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о «дельта»-штамме

11 Августа 2021 г.
Около 68 % случаев COVID-19 приходится именно на штамм "дельта"
Новости Красноярска: 302 тысячи куриных яиц из Красноярского края отправлено на экспорт в Монголию

302 тысячи куриных яиц из Красноярского края отправлено на экспорт в Монголию

11 Августа 2021 г.
Нарушений требований законодательства не выявлено
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

7 Августа 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует долго не находиться на улице
Новости Красноярска: Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

Дым от пожаров в Якутии скоро достигнет Красноярска

6 Августа 2021 г.
Облако дыма уже в районе Канска
Новости Красноярска: Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

9 Августа 2021 г.
Начнётся постепенное похолодание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru