В Центральном районе убрали 105 незаконных временных сооружений

В Центральном районе в 2021 году с муниципальной земли убрали 105 самовольно установленных временных объектов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

После оповещений о сносе 81 такое сооружение собственники демонтировали сами. На 24 времянки затратили бюджетные средства.

На острове Молокова убрали 56 временных сооружений, большую часть собственники вывезли сами. Два больших павильонных комплекса убрали на ул. Диктатуры Пролетариата.