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В Центральном районе убрали 105 незаконных временных сооружений

Главная Общество
Красноярск
11:15 11 Августа 2021
общество, красноярск, объекты
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе в 2021 году с муниципальной земли убрали 105 самовольно установленных временных объектов, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

После оповещений о сносе 81 такое сооружение собственники демонтировали сами. На 24 времянки затратили бюджетные средства.

На острове Молокова убрали 56 временных сооружений, большую часть собственники вывезли сами. Два больших павильонных комплекса убрали на ул. Диктатуры Пролетариата.

— По мнению многих жителей города, павильоны на пересечении ул. Республики и ул. Диктатуры Пролетариата давно изжили себя. На этом участке теперь в планах в следующем году начать благоустройство, — рассказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

Общество / НОВОСТИ
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