Красноярцев приглашают на аэропикник

В Красноярске начался фестиваль летающих моторов «Аэропикник». Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, призы. Красноярцы смогут попробовать себя в тик-ток джампинге и сыграть в волейбол, бадминтон, и фрисби.

Главным событием фестиваля станут гонки квадрокоптеров «Drone Racing». Ежегодно соревнования проходят по всей Сибири, а с 2019 года и в Красноярске.

Расписание событий:

11 августа в парке «Окраинка» » на Тимошенкова, 87а, ребята, занимающихся экстремальными видами спорта (роллеров, скейтеров, воркаутеров и других), посоревноваться в мастерстве.

13 августа на Южном берегу красноярцы могут попробовать себя в роли инженеров и собрать летательный аппарат из картона и скотча.

Организует событие «Центр технического проектирования». Завершится фестиваль 15 августа: красноярские гонщики на дронах покажут акробатическое пилотирование в воздухе.

Фото: Центр технического проектирования