Хирургические отделения краевой больницы возвращаются к плановой работе

Отделения Красноярской краевой клинической больницы поэтапно возвращаются к обычной работе. Ранее они были перепрофилированы для лечения больных коронавирусом, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

К плановой работе приступают отделения гинекологии, гнойно-септического центра с профильной реанимацией и челюстно-лицевой хирургии. Также возвращаются отделения регионального ожогового центра.

На данный момент проводится уборка помещений, дезинфекции аппаратуры, мебели, инвентаря.

По телефону оповестят о новых датах приёма пациентов, госпитализация или плановые консультации которых были ранее отложены.

Несмотря на перепрофилирование отделений под лечение больных коронавирусом оказание экстренной и частично плановой медицинской помощи по всем имеющимся профилям не прекращалось.

Фото: kraszdrav.ru