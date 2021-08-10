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В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

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Красноярск
19:45 10 Августа 2021
красноярск, экология
Фотография © Кирилл Сатаров
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Режим «чёрного неба» в Красноярске продлили до 19:00 11 августа. Роспотребнадзор продолжает проверять воздух на содержание вредных веществ по всему краю. По состоянию на 10 августа, содержание мелкодисперсных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,3-1,5 раза.

Согласно рейтингу IQAir, Красноярск продолжать занимать первое место в рейтинге самых грязных городов мира. Загрязненность воздуха составляет 599 AQI. Значение, превышающее 300 считается опасным уровнем загрязнения.

Напомним, режим НМУ первой степени ввели в Красноярске 7 августа в связи с тем, что до города дошел дым от лесных пожаров в Якутии. Помимо краевой столицы, задымление накрыло 392 населённый пункта в 17 районах края. 

 

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