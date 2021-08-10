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В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

Главная Общество
Красноярск
19:25 10 Августа 2021
прощание, красноярск
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В мэрии Красноярска рассказали, когда пройдет прощание с Валерием Поздняковым, первым главой города.

Церемония прощания с первым мэром Красноярска Валерием Поздняковым пройдёт в Большом концертном зале филармонии (проспект Мира, 2 «б») 13 августа, в 11 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии. Всех участников панихиды просят соблюдать меры безопасности, быть в масках и держать социальную дистанцию.

Напомним, Валерий Поздняков, руководил Красноярском с 1991 по 1996 годы. Он умер 8 августа, на 82 году жизни. 

Фото: gornovosti.ru

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