В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

В мэрии Красноярска рассказали, когда пройдет прощание с Валерием Поздняковым, первым главой города.

Церемония прощания с первым мэром Красноярска Валерием Поздняковым пройдёт в Большом концертном зале филармонии (проспект Мира, 2 «б») 13 августа, в 11 часов утра, сообщает пресс-служба мэрии. Всех участников панихиды просят соблюдать меры безопасности, быть в масках и держать социальную дистанцию.

Напомним, Валерий Поздняков, руководил Красноярском с 1991 по 1996 годы. Он умер 8 августа, на 82 году жизни.

Фото: gornovosti.ru