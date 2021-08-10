За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

В рамках заседания президиума правительства Красноярского края обсудили ход мусорной реформы.

В крае функционируют 25 полигонов и 5 предприятий по сортировке твёрдых отходов. Краевое правительство планирует увеличить количество мусорных полигонов. За пять лет будут построены ещё 12 таких полигонов.

В этом году создадут более 1 600 контейнерных площадок. Также для Эвенкии, Таймыра и Туруханского района закупят дополнительные обезвреживающие комплексы и 15 тыс контейнеров.

В «мусорной» реформе принимают участие и бизнесмены. В правительство Красноярского края поступают предложения по созданию таких же объектов в Емельяновском и Назаровском районах.

Губернатор Красноярского края поручил стимулировать привлечение частного бизнеса в сферу обращения с ТКО. В частности, ускорить работу по внедрению в Красноярске, Дивногорске и Сосновоборске раздельного способа накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов.

Фото: nbpo.ru