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В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

Главная Общество
Красноярск
17:39 10 Августа 2021
общество, красноярск, мусор
Фотография © admkrsk.ru
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Сотрудники подрядной организации начали уборку несанкционированной свалки на Кузнецовском плато, сообщается на сайте администрации города Красноярск. Планируется очистить территорию от мусора и выполнить планировку грунта.

Администрация района на регулярной основе перекрывает подъездные пути к размещениям отходов, также проводятся рейды с сотрудниками полиции.

— В мае и июле отсюда вывезено уже 2 728 кубометров отходов. На участке работает подрядчик ООО «Бакмэн», — отметила Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1 до 4 тыс руб., должностным лицам — от 10 до 20 тыс руб., юридическим лицам — от 50 до 100 тыс руб.

​Сообщать о фактах нарушения правил утилизации отходов в Кировском районе можно по тел.: 222-37-04, 222-37-91.

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