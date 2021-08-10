За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

На 10 августа под наблюдением врачей находятся 40 932 человека (+3 293 за сутки), снято с учёта 3 487 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 95 671 (+ 464 за сутки).

Всего вылечили 81 465 (+ 500 человек за сутки), 4 683 погибших (+ 27 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 345 739 (+ 2 326 за последние сутки).

Отметим, что на сегодня привиты 1 компонентом — 658 601 человек, 2 компонентами — 498 472.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости