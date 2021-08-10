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En+ Group реконструирует лыжный комплекс в Дивногорске

Главная Общество
Красноярск
15:14 10 Августа 2021
красноярск, лыжи, реконструкция
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Компания En+ Group, основателем которой является Олег Дерипаска, начала реконструкцию дивногорского лыжного комплекса по программе «На лыжи».

«Программа «На лыжи!» направлена на популяризацию спорта в регионах. В прошлом году мы построили новую лыжную базу в Тулуне, в этом году, помимо Дивногорска, появится лыжная база в Нижнеудинске», - рассказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Лыжная трасса находится территории Дивногорского техникума лесных технологий. Компания модернизирует беговые лыжные трассы и зону старта, построит новые инфраструктурные объекты и проведет комплексное благоустройство территории базы. Размер инвестиций в проект составит около 30 млн рублей.

На эти деньги на территории комплекса расширят трассы длиной 3 и 5 км, создадут систему ограждений и навигации. На лыжной трассе протяженностью 1 км  уложат покрытие для велосипедных прогулок в тёплый сезон, создадут систему освещения, подготовительные работы по установке которой уже завершены. На площадке появится судейский штаб – двухэтажное здание, в котором разместятся медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, душевые, комнаты хранения инвентаря и судейская.

Все работы сделают до конца года.

«Программа «На лыжи!» работает с 2016 года, модернизация лыжной инфраструктуры — лишь одно из ее направлений. У нас большие планы по развитию этого вида спорта в городах, где присутствуют предприятия компании. Мы, как и прежде, будем оснащать лыжные базы первоклассным оборудованием, включая ратраки для подготовки трасс, продолжит работу наша программа частных стипендий для тренеров», добавила Вера Курочкина.

В этом году завершился пятый сезон программы, в течение которого спортивный инвентарь и оборудование получили лыжные базы и спортивные школы в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске.

Кроме этого, в рамках проекта «На лыжи!» ежегодно проводится одноименное первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и другие мероприятия. В сезоне 2020/21 в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. En+ Group также инвестирует в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями в размере 90 тыс. рублей. 

«Надеемся, в будущем году пандемия пойдет на спад, и мы сможем провести традиционное межрегиональное первенство «На лыжи!», – добавила Курочкина.

Фото: newslab.ru

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