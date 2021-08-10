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В Красноярском крае зарегистрированы случаи тропической малярии

Главная Общество
Красноярск
15:45 10 Августа 2021
общество, происшествия, красноярск, заболевание
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По сообщению Роспотребнадзора в регионе в этом году зафиксированы два завозных случая заболевания малярией.

Первый случай был выявлен у 32-летнего туриста, который вернулся из Танзании, а второй — у 37-летнего мужчины, вернувшегося из Судана, он находился в командировке. Перед выездом медикаментозную профилактику они не проходили.

В регионе болезнь не успевает распространиться, завозят её редко. Последний раз заболевание фиксировалось в 2019 году, один человек тогда скончался.

Фото: web-zoopark.ru

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