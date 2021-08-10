В Красноярском крае зарегистрированы случаи тропической малярии

По сообщению Роспотребнадзора в регионе в этом году зафиксированы два завозных случая заболевания малярией.

Первый случай был выявлен у 32-летнего туриста, который вернулся из Танзании, а второй — у 37-летнего мужчины, вернувшегося из Судана, он находился в командировке. Перед выездом медикаментозную профилактику они не проходили.

В регионе болезнь не успевает распространиться, завозят её редко. Последний раз заболевание фиксировалось в 2019 году, один человек тогда скончался.

Фото: web-zoopark.ru