Ковидные госпитали сокращают коечный фонд

На заседании оперативного штаба под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов информировал о ситуации с распространением и борьбой с COVID-19 в регионе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

В Красноярский край в ближайшие дни снова ожидается поступление вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Только благодаря телеграммам и личным звонкам губернатора министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко удалось добиться увеличения поставок вакцин в регион.

Также на заседании Александр Усс поручил министерству финансов края проработать механизм, позволяющий зарезервировать средства для продления выплат медикам, которые работают в «красной» зоне, в случае сохранения сложной эпидемиологической обстановки.

— Наш регион в числе немногих субъектов РФ, способный позволить себе такие выплаты. Врачей мы обязаны поддерживать, поэтому средства на будущее нам нужно резервировать уже сейчас, ведь мы не можем надеяться на то, что эпидемия закончится в течение августа, — сказал глава региона.

Сейчас в Красноярском крае наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, соответственно уменьшается и заполняемость коечного фонда в инфекционных госпиталях. На пике 3-й волны было развёрнуто более 7 тысяч коек, которые были заняты на 80 %. За неделю сокращено около 600 коек, сейчас их 6 556. Будут постепенно восстанавливать объёмы оказания плановой и специализированной медицинской помощи в отделениях в ККБ и БСМП и восстанавливать объём медпомощи в учреждениях, которые работали как резервные госпитали. При необходимости госпитали оперативно развернут.

Специалисты считают, что это произошло благодаря хорошим темпам вакцинации, регулярным поставкам вакцины и ведённым ограничительным мерам. Но, всё же только быстро сформированный коллективный иммунитет поможет сделать коронавирусную инфекцию контролируемой и вернуть работу медицинских учреждений в прежнее русло.

Фото: пресс-центр ФСНКЦ ФМБА России