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Годовалый ребёнок из-за пьяного отца пострадал в ДТП

Главная Общество
Красноярск
14:35 10 Августа 2021
общество, происшествия, дтп, ребенок
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Сегодня утром недалеко от Дивногорска в пос. Усть-Мана водитель автомобиля Peugeot проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Он пытался скрыться от инспекторов, не справился с управлением, машина опрокинулась, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате годовалый мальчик, находившийся в Peugeot в детском удерживающем устройстве получил травмы. Ребёнок был пристёгнут, это помогло избежать тяжёлых повреждений. Пострадавшего передали медикам.

Мужчина объяснил, что сел за руль транспортного средства, чтобы прокатиться и успокоить расплакавшегося ночью мальчика.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель находился в состоянии опьянения (0,99 мг/литр).

В отношении правонарушителя составлены административные материалы: за управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ (штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет) и по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: 24.мвд.рф

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