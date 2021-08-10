Годовалый ребёнок из-за пьяного отца пострадал в ДТП

Сегодня утром недалеко от Дивногорска в пос. Усть-Мана водитель автомобиля Peugeot проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Он пытался скрыться от инспекторов, не справился с управлением, машина опрокинулась, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате годовалый мальчик, находившийся в Peugeot в детском удерживающем устройстве получил травмы. Ребёнок был пристёгнут, это помогло избежать тяжёлых повреждений. Пострадавшего передали медикам.

Мужчина объяснил, что сел за руль транспортного средства, чтобы прокатиться и успокоить расплакавшегося ночью мальчика.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель находился в состоянии опьянения (0,99 мг/литр).

В отношении правонарушителя составлены административные материалы: за управление транспортным средством в состоянии опьянения по статье 12.8 КоАП РФ (штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет) и по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: 24.мвд.рф