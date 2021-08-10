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#Седаяночинг: красноярский диджей спародировал кэтколлинг

Главная Общество
Красноярск
13:50 10 Августа 2021
красноярск, видео
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Красноярский диджей Ярослав Яснев выпустил пародию на флешмоб против кэтколлинга #ямынекискис и рассказaл про «седойночинг». Видео парень разместил в своём Инстаграм.

«Здравствуйте, меня зовут Ярослав Яснев. Недавно я узнал из местных СМИ о таком термине как «Седаяночинг» – это когда к диджеям подходят и говорят "поставь что-нибудь нормальное". Многие люди не догадываются, что это наносит диджеям психологическую травму. Как правило этим занимаются пьяные люди», – пожаловался диджей.

По его словам, когда многие начинают вести себя агрессивно после отказа. Диджей призвал мэра Красноярска Сергея Ерёмина повлиять на ситуацию:

«Я обращаюсь ко всем диджеям, кто испытывает на себе «Седойночинг» - поддержать флэшмоб #ямынеседаяночь против подобного не тусовочного поведения. Уважаемый мэр Сергей Васильевич вы всегда обращаете внимание на острые проблемы, которые происходит в городе. Как известно Красноярск славится талантливыми диджеями и я обращаюсь к вам как патимейкеру, чтобы вы повлияли на эту ситуацию. Дарите диджеям деньги!».

Напомним, что Кэтколлинг (от англ. call cat – звать кошку) – это один из видов уличного домогательства. На прошлой неделе красноярская модель Галина Жданова запустила флэшмоб #ямынекискис, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Фото: Ярослав Яснев

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