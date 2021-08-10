11 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Двух тонущих детей и женщину вытащили спасатели из реки Чулым в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
13:30 10 Августа 2021
река, общество, женщина, дети
версия для печати Ico_print

Три человека за один день вытащили из воды спасатели в Ачинском районе. Они патрулировали акваторию реки и заметили двоих детей, которые уже выбились из сил и просили о помощи. Оказалось, подростки ныряли с понтонной переправы, в какой-то момент не смогли самостоятельно выплыть и начали звать на помощь. Спасатели подняли их в лодку и доставили на берег.

Спустя всего два часа спасателям поступило сообщение о том, что в реке Чулым напротив местонахождения Ачинского поисково-спасательного отделения, тонет молодая женщина. Очевидцы рассказали, что тонущая кричит и просит о помощи. Когда на место происшествия приехали спасатели, женщина уже была без сознания, наглоталась воды.

Пострадавшую вытащили из воды, доставили на берег и произвели реанимационные мероприятия. Когда у женщины восстановилось дыхание, её передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: КГКУ "Спасатель"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

10 Августа 2021 г.
Город продолжат быть «самым грязным» в мире
Новости Красноярска: В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

10 Августа 2021 г.
Валерий Поздняков умер 8 августа на 82 году жизни
Новости Красноярска: За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

10 Августа 2021 г.
В этом году создадут более 1 600 контейнерных площадок
Новости Красноярска: В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

10 Августа 2021 г.
Уже вывезено 2 728 кубометров отходов
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

10 Августа 2021 г.
Инфекционные госпитали постепенно сокращают коечный фонд
Новости Красноярска: В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

10 Августа 2021 г.
Сейчас устройств пять
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

От матери пропавшего в Козульке мальчика требуют деньги

5 Августа 2021 г.
Сейчас полиция ищет вымагателя
Новости Красноярска: Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

7 Августа 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует долго не находиться на улице
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

6 Августа 2021 г.
Жителей дома в Солнечном эвакуируют
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru