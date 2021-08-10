Двух тонущих детей и женщину вытащили спасатели из реки Чулым в Ачинске

Три человека за один день вытащили из воды спасатели в Ачинском районе. Они патрулировали акваторию реки и заметили двоих детей, которые уже выбились из сил и просили о помощи. Оказалось, подростки ныряли с понтонной переправы, в какой-то момент не смогли самостоятельно выплыть и начали звать на помощь. Спасатели подняли их в лодку и доставили на берег.

Спустя всего два часа спасателям поступило сообщение о том, что в реке Чулым напротив местонахождения Ачинского поисково-спасательного отделения, тонет молодая женщина. Очевидцы рассказали, что тонущая кричит и просит о помощи. Когда на место происшествия приехали спасатели, женщина уже была без сознания, наглоталась воды.

Пострадавшую вытащили из воды, доставили на берег и произвели реанимационные мероприятия. Когда у женщины восстановилось дыхание, её передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: КГКУ "Спасатель"