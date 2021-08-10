11 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На территории Красноярского края зарегестрированы семь лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
15:00 10 Августа 2021
в красноярском крае, лесные пожары, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за сутки был локализован один лесной пожар в Кежемском районе. В тушении были задействованы 7 единиц техники и 120 человек. 12 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

10 августа на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 7 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 7,9 тыс га в Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие более 110 человек и 2 единицы техники.

По данным космического мониторинга, задымление от лесных пожаров в Якутии зафиксировано на территории 33 муниципальных образования.

Стоит напомнить, что действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Нина Слепцова / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

10 Августа 2021 г.
Город продолжат быть «самым грязным» в мире
Новости Красноярска: В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

10 Августа 2021 г.
Валерий Поздняков умер 8 августа на 82 году жизни
Новости Красноярска: За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

10 Августа 2021 г.
В этом году создадут более 1 600 контейнерных площадок
Новости Красноярска: В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

10 Августа 2021 г.
Уже вывезено 2 728 кубометров отходов
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

10 Августа 2021 г.
Инфекционные госпитали постепенно сокращают коечный фонд
Новости Красноярска: В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

10 Августа 2021 г.
Сейчас устройств пять
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

6 Августа 2021 г.
Жителей дома в Солнечном эвакуируют

В Красноярском крае стали чаще травиться алкоголем

5 Августа 2021 г.
Большинство пострадавших были безработными
Новости Красноярска: Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

Смог над Красноярским краем рассеется только к четвергу

9 Августа 2021 г.
Начнётся постепенное похолодание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru