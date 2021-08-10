В Красноярском крае выявлено 137,8 тонн заражённых фруктов и овощей

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю с начала года выявлено более 137,8 тонн заражённых карантинными вредителями фруктов и овощей.

В результате экспертиз, установлено четыре вида карантинных объектов в 17 случаях:

- в двух случаях обнаружена персиковая плодожорка в абрикосах происхождением Узбекистан, ввезённых из Казахстана (4,7 т);

- в двух случаях обнаружена южноамериканская томатная моль в томатах происхождением Кыргызстан, Казахстан (36,2 т);

- в двух случаях обнаружена восточная плодожорка в персиках происхождением Узбекистан, Кыргызстан (12,5 т);

- в 11 случаях обнаружена калифорнийская щитовка на плодах нектарин, груш, абрикос, персиков, яблок, слив происхождением Узбекистан, Кыргызстан (84,4 т). Выпуск продукции разрешён.

По остальным овощам и фруктам приняты меры: 6,8 т – обеззаражено, 46,6 т – уничтожено.