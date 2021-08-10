11 августа
Красноярск
погода +16 °C
73.6
 
€ 86.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае выявлено 137,8 тонн заражённых фруктов и овощей

Главная Общество
Красноярск
12:54 10 Августа 2021
общество, красноярск, фрукты, овощи
версия для печати Ico_print

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю с начала года выявлено более 137,8 тонн заражённых карантинными вредителями фруктов и овощей.

В результате экспертиз, установлено четыре вида карантинных объектов в 17 случаях:

- в двух случаях обнаружена персиковая плодожорка в абрикосах происхождением Узбекистан, ввезённых из Казахстана (4,7 т);

- в двух случаях обнаружена южноамериканская томатная моль в томатах происхождением Кыргызстан, Казахстан (36,2 т);

- в двух случаях обнаружена восточная плодожорка в персиках происхождением Узбекистан, Кыргызстан (12,5 т);

- в 11 случаях обнаружена калифорнийская щитовка на плодах нектарин, груш, абрикос, персиков, яблок, слив происхождением Узбекистан, Кыргызстан (84,4 т). Выпуск продукции разрешён.

По остальным овощам и фруктам приняты меры: 6,8 т – обеззаражено, 46,6 т – уничтожено.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

В Красноярске продлили режим «чёрного неба»

10 Августа 2021 г.
Город продолжат быть «самым грязным» в мире
Новости Красноярска: В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

В мэрии сообщили время и место прощания с первым мэром Красноярска

10 Августа 2021 г.
Валерий Поздняков умер 8 августа на 82 году жизни
Новости Красноярска: За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

За пять лет в Красноярском крае планируют построить 12 мусорных полигонов

10 Августа 2021 г.
В этом году создадут более 1 600 контейнерных площадок
Новости Красноярска: В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

В Кировском районе приступили к уборке несанкционированной свалки

10 Августа 2021 г.
Уже вывезено 2 728 кубометров отходов
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли 27 человек

10 Августа 2021 г.
Инфекционные госпитали постепенно сокращают коечный фонд
Новости Красноярска: В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

В Красноярске установили первые зарядные станции для электрических инвалидных колясок

10 Августа 2021 г.
Сейчас устройств пять
Новости компаний
06/08
Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица наградил красноярских цементников
05/08
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: для победы над антисемитизмом необходима долгая и системная работа
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

В Красноярске продолжают рушиться подпорные стены

6 Августа 2021 г.
Жителей дома в Солнечном эвакуируют
Новости Красноярска: В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

В Красноярске почти неделю ищут пропавшую женщину

9 Августа 2021 г.
Она ушла из дома 3 августа
Новости Красноярска: Красноярка выпала из окна и погибла

Красноярка выпала из окна и погибла

9 Августа 2021 г.
В инциденте разбираются сотрудники полиции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru