Красноярские учёные могут получить до 60 миллионов рублей

Российский научный фонд совместно с Красноярским краевым фондом науки объявил о старте двух региональных конкурсов, направленных на поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований. Общий объём финансирования научных проектов составит до 60 млн рублей.

Отбор на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований проводится среди:

отдельных научных групп (грант от 4 до 7 млн рублей);

малых отдельных научных групп (грант до 1,5 млн рублей).

Принять участие в конкурсе смогут проекты, реализуемые на базе краевых научных организаций, высших учебных заведений и в иных российских организациях, учредительными документами которых предусмотрена возможность научных исследований.

«Взаимодействие с Российским научным фондом – это новый этап в развитии Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки. Привлекая финансирование из федерального бюджета, мы сохраняем возможность поддерживать именно те проекты, которые актуальны для развития нашего региона», – комментирует исполнительный директор Красноярского краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

К приоритетным направлениям исследований, поддерживаемым Правительством Красноярского края, относятся искусственный интеллект, новые технологии в машиностроении, космические технологии, экология и рациональное природопользование, развитие северных и арктических территорий. С полным перечнем приоритетных для края направлений и конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте фонда.

Подать заявку на конкурс можно до 15 октября.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости