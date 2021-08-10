В июле жители края чаще всего жаловались на качество дорог

В Центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что жители региона чаще всего жаловались в пабликах местных властей, городских сообществах и своих страничках в прошлом месяце.

Аналитиками ЦУР были зафиксированы 1 224 обращения к властям. Больше всего жалобы касались ям и выбоин на дорогах (37 %). На 7 % по сравнению с июнем выросло количество обращений по здравоохранению. К вопросам о работе больниц и «скорых» добавились просьбы разъяснить условия обязательной вакцинации. Также уже традиционно у жителей Красноярского края большое количество жалоб на работу управляющих компаний и вывоз мусора.

Центр управления регионом обрабатывает порядка 99 % жалоб жителей в социальных сетях и занимает второе место по этому показателю в стране. Обрабатывать обращения помогает система мониторинга «Инцидент Менеджмент». Эта система автоматически фиксирует обращения в Facebook, Instagram «Вконтакте», «Одноклассниках». Работники ЦУР реагируют на заявку и передают её ответственным ведомствам.

Фото: nvko55.ru