В Красноярске произойдёт масштабное обновление электротранспорта

На обновление электротранспорта Красноярска в этом году планируется направить около 2,5 млрд рублей.

Депутаты на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию согласовали внесение изменений в сводную бюджетную роспись на 2021–2023 годы в связи с выделением субсидии Красноярску. В Красноярск поступит почти 2,5 млрд рублей в рамках национального проекта «Экология» программы «Чистый воздух».

Депутаты неоднократно рекомендовали усилить работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на обновление автопарка и всегда поддерживали идею развития красноярского пассажирского электротранспорта. Информация первого заместителя Главы города – руководителя департамента финансов администрации Красноярска Романа Одинцова о выделении городу средств, направленных на новый электротранспорт, вызвала у профильной комиссии позитивные эмоции. Планируется приобрести 50 троллейбусов и 25 трамваев, из них 30 на автономном ходу и 20 — обычных.

Стоит напомнить, что Красноярск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году уже получил 24 новых троллейбуса. Большую часть направили на вновь организованный маршрут № 6, он соединил левый и правые берега (от Железнодорожного вокзала по Коммунальному мосту до ул. Матросова). Это стало возможным благодаря автономному ходу современной техники. Также все новые троллейбусы оснащены системами кондиционирования и очищения воздуха, USB-портами на поручнях, камерами наблюдения и мониторами для информирования пассажиров.

Заместитель Главы города — руководитель департамента транспорта администрации Красноярска Александр Годованюк, сообщил депутатам, что планируется замена 80 % всего троллейбусного парка, сейчас прорабатывается возможность продления маршрута № 6 до микрорайона Пашенный.

Контракты будут заключены во второй половине сентября, а поступление транспорта ожидается в октябре, — отметил Роман Валериевич Одинцов.

Депутатов интересовала и перспектива ремонта трамвайных путей на правом берегу. Как пояснил Александр Годованюк, ранее уже проводилась капитальная реконструкция полотна на одном из участков по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Речь идёт об обустройстве бесшумных рельс. Трамвайное полотно в настоящее время не требует ремонта. Но в 2022 году планируется замена трамвайных путей на бесшумны) ещё на нескольких участках. Депутаты предложили проводить ремонтные работы одновременно на дорожном полотне и на трамвайных путях.

По сообщению Александра Годованюка, в 2022 году планируется проектирование трамвайной ветки в микрорайон «Солнечный». Строительство — в 2023 года.