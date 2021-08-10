Красноярский край может помочь Якутии в тушении пожаров

8 августа на заседании президиума правительства региона Александр Усс, губернатор Красноярского края поручил следить за текущей экологической обстановкой, информировать жителей края о качестве воздуха в период задымления. Также губернатор поручил рассмотреть возможность оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров соседних регионов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Сегодня значительная территория Красноярского края задымлена из-за изменившегося направления ветра в пятницу. Я прошу оперативно информировать население о метеорологическом прогнозе, текущем состоянии атмосферы, обеспечить контроль соблюдения предприятиями Красноярска правил работы в период действия режима неблагоприятных метеоусловий, оказывать необходимую медицинскую помощь населению, выдавать соответствующие рекомендации, — поручил Александр Усс. — Прошу оказать помощь нашим соседям из Якутии и Иркутска в случае высвобождения наших сил, занимающихся тушением небольших пожаров на севере Красноярского края.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости