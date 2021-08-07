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Сотни населенных пунктов края оказались в зоне задымления

Главная Общество
Красноярск
12:00 7 Августа 2021
лесные пожары, мчс, города, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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Число задымленных из-за лесных пожаров населенных пунктов Красноярского края подошло к 400. Дым достиг и Красноярска.

«Согласно сведениям, предоставленным от ЕДДС, в результате лесных пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), наблюдается задымление», - сообщили в МЧС в ответ на вопрос о ситуации в краевом центре (цитата по ТАСС).

В общей сложности задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований. В их числе города Норильск и Зеленогорск. В региональном управлении Роспотребнадзора порекомендовали долго не находиться на улице, а также занавешивать окна квартир влажной тканью.

Тем временем, согласно прогнозу синоптиков, 7 августа в центральной части и на юге Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер может усиливаться до 15-20 м/с.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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