Ограде красноярского Троицкого кладбища вернут первозданный облик

Ограду Троицкого кладбища восстановят в в первоначальном виде, сообщает пресс-служба мэрии. Проект прошёл все экспертизы, поэтому поиск подрядчика начнётся в ближайшее время. Торги пройдут на площадке госзакупок. Организация, которая займётся реставрацией, должна иметь лицензию на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Ограду восстановят с использованием специальных реставрационных материалов и сохранившегося исторического кирпича. Работы пройдут вдоль улицы Шахтёров. Забор на этом участке признали аварийным и решили снести. При этом не было принято во внимание, что ограждение является частью объекта культурного наследия. Протяжённость разрушенного участка составила около 132 погонных метров.

Сейчас на Троицком кладбище установлено временное ограждение. Оно смонтировано на бетонных основаниях, так как на объектах культурного наследия нельзя проводить земляные работы без специальной лицензии.