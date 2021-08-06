Жительницу Назарова отправят в колонию за истязание сына

28-летняя жительница Назарова отправится в колонию общего режима на 5 лет за избиение сына-инвалида.

В суде удалось доказать, что с декабря 2020 по февраль 2021 года женщина избивала своего ребёнка, который родился в 2019 году. Сейчас горе-мать лишили родительских прав, а мальчика поместили в специализированное учреждение.

Как пояснили в прокуратуре, приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, об истории стало известно благодаря знакомой семьи. Женщина несколько раз рассказывала о ситуации в органы опеки, но они не принимали никаких мер. Тогда она сняла истязания ребенка на видео и разместила запись в социальных сетях.

Фото: © Кирилл Брага / РИА Новости