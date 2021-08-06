В Железногорске молодые медведи вышли к пожарной части

В Красноярском крае медведи вышли на территорию жалезногорской пожарной части. Видео опубликовали в группе «ЧП Железногорск».

На кадрах видно, как два медведя ходят по территории пожарной части и с любопытством смотрят на снимающих их людей. Похоже, что звери были голодны. Один из них сумел отрыть мусорный бак. Животных попытались отпугнуть петардами, но это не помогло.

По словам очевидцев, медведи часто появляются в этой части города. Эти же медведи выходили несколько недель назад к дороге и выпрашивали у людей еду.

Напомним, в этом году на Ергаках уже произошло два случая нападения медведей — погибли 16-летний подросток и 42-летний турист из Москвы.

Фото: ЧП «Железногорск»