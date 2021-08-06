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Первая партия энергооборудования для модернизации Майнской ГЭС доставлена на станцию Камышта

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Красноярск
14:57 6 Августа 2021
железные дороги, доставка, транспорт, гэс
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Первая партия энергооборудования для модернизации Майнской ГЭС, входящей в состав Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса, доставлена на станцию Камышта (Республика Хакасия).
 
К перевозке был принят уникальный груз – гидротурбина (общий вес 87 тонн). Из-за нестандартной формы доставка корпусов турбины осуществлялась в разобранном виде.
 
В транспортировке ОАО «РЖД» задействовало две платформы, на которые был установлен и закреплен негабаритный груз. Кроме того, железнодорожниками был разработан индивидуальный маршрут перевозки, исключающий следование по участкам, где есть ограничения по габаритам.
 
Гидротурбину доставили со станции Ижоры (Санкт-Петербург). Далее на Майнскую ГЭС ее перевезли автотранспортом.
 
Планируется, что следующую партию энергооборудования для модернизации Майнской ГЭС ОАО «РЖД» доставит в Хакасию из Новосибирска. Для перевозки тяжеловесного негабаритного груза в этом случае используют специальные платформы – транспортеры.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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