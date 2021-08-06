«Крым всегда был российским и всегда таким останется»: Сергей Шойгу прокомментировал заявления украинского президента

«Это же невозможно привить. Это – моё. Я этот Крым знаю. Это моя земля, это не их земля», – ранее

президент Украины в интервью телеканалу «Дом». — Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда».