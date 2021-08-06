«Крым всегда был российским и всегда таким останется»: Сергей Шойгу прокомментировал заявления украинского президента

«Это же невозможно привить. Это – моё. Я этот Крым знаю. Это моя земля, это не их земля», – ранее сказал президент Украины в интервью телеканалу «Дом». — Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда».
«Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет, – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос. — Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», - заявил Шойгу.
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